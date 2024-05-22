Tarihi eser kaçakçılarına yeni operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alıp, harekete geçti. 17 şüphelinin yakalanması için Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 dedektör, 7 hilti, 8 bakır arama çubuğu, 36 muhtelif kazı malzemesi, 12 cep telefonu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler Adıyaman'a getirilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor