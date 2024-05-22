Danıştay’dan emsal terör suçu kararı: “Kamu görevine geri dönemezler”

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kamu görevlisi, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.Komisyon, başvurunun reddine karar verdi. Göreve iade talebiyle İdare Mahkemesi'ne ve sonrasında istinaf mahkemesine yapılan başvurusu da reddedilen davacı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti.Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yapılan yargılama neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.Daire, bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan davacının, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakını samimi bir şekilde itiraf ettiğine dikkat çekerek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.