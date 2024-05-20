Uygun fiyatlı iPhone geliyor! 70 bin tl daha ucuz

Apple, iPhone 15 alacak parası olmayan ama yine de iPhone kullanmak isteyenler için harekete geçti. Uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli için hazırlıklara devam ediliyor. Akıllı telefonun tanıtılacağı tarihi yeni bir raporla sızdırıldı.Şu anda Apple'ın en pahalı ve en iyi telefonu olan iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatı 108 bin TL, en ucuzu iPhone SE 3 ise 29 bin TL; yani arada 70 bin TL civarı bir fark bulunuyor. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?Bir süredir, yepyeni bir tasarıma sahip yeni iPhone SE'nin tanıtım tarihini çok uzakta olmadığı iddia ediliyordu. Son raporlara göre, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği o lansman 2025 yılında gerçekleşecek.İddia Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bununla birlikte iPhone SE 3 (2022) ile SE 2 (2020) arasında iki yıl, SE 1 (2016) ile SE 2 arasında da dört yıl var. iPhone SE 3, iPhone 13 tanıtıldıktan birkaç ay sonra satışa sunulmuştu.İddialara göre iPhone SE 4, Apple'ın yüz tanıma teknolojisi Face ID'yi barındıracak. Böylece kilit açmak için orta tuşun bulunduğu son iPhone modeli, SE 3 olarak tarihin tozlu sayfalarına yazılmış olacak.Aşağı yukarı iPhone 14'e benzeyen bir tasarıma ev sahipliği yapacağı iddia edilen yeni model, en az 64GB depolama alanı seçeneği ve 4.7 inç ekranıyla kullanıcılara hitap edecek. Fiyatlandırma açısından ise 429 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.iPhone SE 4 Türkiye fiyatı, o günkü dolar/TL kuruna göre belirlenecektir. Satışa çıktığı dönemin en pahalı iPhone'uyla arasında 70 bin TL civarında bir fark olacağı tahmin ediliyor.