Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 58 kişiden 19'u tutuklanırken, adreslerde yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.Bu kapsamda yapılan operasyonların adresi Kayseri oldu.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan 26 operasyon sonucunda toplam 58 şahıs yakalandı.Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 19’u, adli makamlar tarafından tutuklandı.Yapılan operasyonlarda 465,50 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve işlenen suçta elde edilen 22 bin TL ele geçirildi.