8 ilde MAHZEN-36 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.Bu kapsamda, neredeyse her gün yeni organize suç örgütleri ortadan kaldırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu defa 8 ilde düzenlenen 'MAHZEN-36' operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü ÇökertildiOperasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandıHangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek- Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri,- Mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları,- Suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu;- 6 adet ruhsatsız tabanca,- 5 adet av tüfeği,- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.