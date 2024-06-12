Tarihi görüşmede Erdoğan'dan Özel'e sürpriz teklif!

Başkan Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özel'le yapılan görüşmede; yeni anayasa ve ekonomi konuşuldu. Erdoğan, Özel'i Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümü kutlamalarına birlikte gitme daveti yaptı.2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul eden Başkan Erdoğan dün CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. 18 yıl sonra CHP'ye ikinci kez giden Erdoğan, Özel ile Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi, el salladı.TABLO KALICI OLSUN: Görüşme, genel merkezin 12'nci katında 1.5 saat sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşme ile ilgili 'Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini ifade etmiştir' dedi.'Bütün bu çerçeve içerisinde hem ekonomiden hem siyasi meselelere her konuda ortak tutum geliştirmek konusunda Türkiye'nin geleceği için ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur' diyen Çelik görüşmede ele alınan konuları ise şöyle açıkladı:YENİ ANAYASA: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi görüşlerini ifade etmişlerdir. Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.EKONOMİ: Cumhurbaşkanımız orta vadeli programla elde edinilen kazanımların korunacağını ifade ediyor. CHP tarafından istenirse Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek beyin bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir.AP SEÇİMLERİ: Cumhurbaşkanımız, bu faşist dalgaya karşı ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.TERÖR: Diğer bir konu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz.BARIŞ HAREKATI KUTLAMALARI: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıldönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.GAZZE: Filistin devletinin tanınması konusunda diyaloğu artırmalıyız.KAYYUM ATAMASI: Hangi partiden olursa olsun millete destek veren her belediye başkanına destek vereceğiz. Yetkiyi terör örgütüne destek verme tarafında kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda tüm siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.