Togg'un Avrupa pazarına çıkış tarihi belli oldu: O ülkede satışa sunulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Kacır, 'yerli otomobil Togg'a ihracatta da desteklerini sürdüreceklerinin altını çizerek 'Avrupa pazarı için ilk hedef Almanya. İnşallah 2025 yılının başında Togg, Almanya ile Avrupa pazarına girmiş olacak. Togg hiçbir zaman rekabetten kaçmadı.' diye konuştu.'Biz Togg'un yanında olacağız' diyen Bakan Kacır 'Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu.' ifadelerine yer verdi.Bakan Kacır, 'Togg, çok önemli bir teknoloji projesi. Gerçekten bizim için krtik bir proje. Yollardaki Togg araçları 30 bine yaklaştı. Togg, Ankara'da bir araştırma merkezi kurdu. Togg'a otonom sürüş kabiliyeti kazandırmak için çalışmalar sürüyor.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin uydu geliştirme hayali 40 yıllık bir hayal. İMECE uydusuyla birlikte Türkiye bu seviyede başarı elde edebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A'yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.Türksat 6A'nın Türksat 5A ve 5B'den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye'nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak.Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağalayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.KAAN'da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN'ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK'ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor.Türkiye'nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye artık her alanda savunma sanayiine benzer atılımlar içerisinde. Savunma sanayii Türkiye'ye yüksek teknoloji geliştirme tecrübesi kazandırmış oldu.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi programımızın da en önemli bileşenlerinden biri yeni nesil sanayi politikasıdır. Türkiye benzer başarı hikayelerini her alanda adım adım gerçekleştiriyor, gerçekleştirecek.Şu anda net bir tarih veremem. Ekim ayında olabilme durumu var. Hava şartlarının iyi olmasını istiyoruz. Tarihler netleştiğinde tüm Türkiye'ye duyuracağız. Yarışma başvurusu açısından yeni rekorlar kırdık. Başvuru sayısı şimdiden 1 milyon 600 bini aştı. Başvuru rekoru milli teknoloji hamlesinin sahiplendiğinin kanıtı.Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir süreci başlattığı için. Bizlerinde fikirlerini alarak tasarruf paketini kamuoyuna duyurmuş oldu.