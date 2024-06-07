Tek hane için tarih belli oldu! TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 'İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne katıldı. Karahan zirvede gerçekleştirdiği konuşmada mevcut enflasyon verilerine, enflasyon tahminlerine ve yeşil ekonomiye değindi. Yıllık enflasyon verilerine dair mesajlar verdi.Karahan, 'Mayıs ayı itibariyle enflasyon yıllık bazda 7.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaşacağını, sonrasında da düşeceğini daha önceki iletişimlerimizde paylaşmıştık. Dezenflasyon patikamıza göre Haziran ayında başlayarak manşet enflasyon yılın geri kalanında her ay gerileyecektir.Baz etkileri nedeniyle yaz aylarında bu gerileme özellikle belirgin olacaktır. Ancak para politikası duruşumuzu belirlerken bizim takip ettiğimiz gösterge aylık enflasyonun ana eğilimi olmaya devam edecektir. Mayıs ayı itibarıyla aylık enflasyonun ana eğiliminin yüzde 3 civarında olduğunu tahmin ediyoruz.Enflasyon verilerine daha detaylı baktığımızda finansal koşullar ile kur gelişmeleri ve beklentilerinin önemli olduğu, dayanıklı mal gibi kalemlerde aylık enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Bir taraftan hizmet enflasyonundaki katılık ve yüksek seyir enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz' dedi.Fatih Karahan, 'Bu duruşumuzla birlikte yurt içi talepteki dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesiyle ana eğilimin gerileyeceğini öngörüyoruz. Ana eğilimde beklenen bu gerilemeyle birlikte enflasyon tahminlerimizi 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 seviyesinde belirledik. 2026 yılında tek haneye ulaşacağımızı öngörüyoruz' şeklinde konuştu.