Terör örgütü DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN-38 operasyonu: 56 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-38" operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını ifade etti.Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında, çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu bildirdi.