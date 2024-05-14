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Beyaz Gazete
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN-38 operasyonu: 56 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-38” operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 14.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN-38 operasyonu: 56 gözaltıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-38" operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında, çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik BOZDOĞAN-38 operasyonu: 56 gözaltı