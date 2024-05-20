Elâzığ’da deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret edip açıkladı
Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.28'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.55 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
“2020 VE 2023 DEPREMLERİ SONRASI NORMALDİR”
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze'nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle”