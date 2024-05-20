Elâzığ’da deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret edip açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.28'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.55 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze'nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle”