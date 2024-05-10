Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırıkkale'deki kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Şirinevler Caddesi ile Doğu Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. M.J.R. yönetimindeki 71 MA 0653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.F.U. yönetimindeki 06 K 6958 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü M.J.R. ile otomobilde bulunan S.M., M.S., ve M.M.A. araçta sıkışırken, diğer otomobilde bulunan yolcu E.K.A. yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü M.J.R. ile otomobilde bulunan S.M., M.S., ve M.M.A. araçta sıkışırken, diğer otomobilde bulunan yolcu E.K.A. yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.