Çiftçileri sevindirecek haber Bakan Yumaklı'dan geldi! Hesaplara aktarılıyor...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesi rakamlarını paylaşarak hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı resmi sosyal medya hesabından çiftçileri sevindirecek haberi duyurdu. Buna göre Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 842 milyon 765 bin TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 392 bin 900 TL, Süt Analizi Desteği kapsamında 84 milyon 663 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 246 bin 100 TL, Düve Alım Desteği kapsamında 16 milyon 840 bin TL olmak üzere toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan ve Vergi Kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanların hesaplarına bugün saat 18.00'dan sonra; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan ve Vergi Kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanların hesaplarına ise 17 Mayıs'ta saat 18.00'dan sonra yatacak.