Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek! Saat belli oldu... Gündemde ne var?

Bugün Ankara'da sürpriz bir buluşma gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. İki liderin gündeminde seçim sonrası siyasette başlayan yumuşama dönemi ve atılan pozitif adımlar olacak.Bu yumuşama döneminin siyasete nasıl yansıyacağı, Özgür Özel ile yapılan görüşmeler ayrıca anayasa konusu da ana gündem başlıklarını oluşturacak.Anayasa konusunda nasıl bir yol izleneceğine yönelik iki liderin istişare etmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi konutunda ziyaret etti.