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Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında 366 kişi yakalandı.

Ekleme: 10.05.2024 - 08:39 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;
700 Kg Uyuşturucu Madde ve
13 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek