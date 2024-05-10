Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...20 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında;700 Kg Uyuşturucu Madde ve13 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek