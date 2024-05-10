Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek!

Akaryakıt fiyatları için gelen çifte indirim sonrası benzin ve mazot fiyatı düştü. Benzin ve motorin fiyatları için 5 gün sonra başlayacak yeni dönemi bekleyen araç sahipleri, Brent petrol tarafında yaşanan yeni gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını da merak ediyor.Benzin ve mazot fiyatı için indirim geldi. İndirim sonrası akaryakıt fiyatları listesi 13 bin bayide güncellendi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT tarafında sıcak gelişmeler yaşanırken araç sahipleri gözlerini sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi. Yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalında adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda 'somut ilerleme' kaydedildiği belirtildi.Benzin fiyatı için 1,37 TL indirim, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,24 TL indirim geldi. Yeni indirim, zam yok.Benzin fiyatı: 42,64 TLMazot fiyatı: 40,12 TLLPG fiyatı: 20,97Benzin fiyatı: 43,53 TLMazot fiyatı: 41,05 TLLPG fiyatı: 20,87 TLBenzin fiyatı: 43,76 TLMazot fiyatı: 41,29 TLLPG fiyatı: 20,51