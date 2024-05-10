Araç sahipleri dikkat! 5 gün sonra değişecek!
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol jeopolitik risklerin gölgesinde sınırlı yükselişini sürdürüyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için gelen son indirimle akaryakıt fiyatları gerilerken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor. İşte il il güncel mazot ve benzin fiyatı ile petrol piyasasındaki son gelişmeler…
Akaryakıt fiyatları için gelen çifte indirim sonrası benzin ve mazot fiyatı düştü. Benzin ve motorin fiyatları için 5 gün sonra başlayacak yeni dönemi bekleyen araç sahipleri, Brent petrol tarafında yaşanan yeni gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını da merak ediyor.
Benzin ve mazot fiyatı için indirim geldi. İndirim sonrası akaryakıt fiyatları listesi 13 bin bayide güncellendi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT tarafında sıcak gelişmeler yaşanırken araç sahipleri gözlerini sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevirdi. Yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Merak edilenler yanıt buldu.
BRENT PETROL YÜKSELDİ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,17 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.
TALEP ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.
ÇİN ETKİSİ
Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR
Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.
Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalında adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda 'somut ilerleme' kaydedildiği belirtildi.
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM
Benzin fiyatı için 1,37 TL indirim, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,24 TL indirim geldi. Yeni indirim, zam yok.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 42,64 TL
Mazot fiyatı: 40,12 TL
LPG fiyatı: 20,97
ANKARA
Benzin fiyatı: 43,53 TL
Mazot fiyatı: 41,05 TL
LPG fiyatı: 20,87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43,76 TL
Mazot fiyatı: 41,29 TL
LPG fiyatı: 20,51