Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yeni müfredat için 2013'ten beri çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni müfredat hakkında önemli açıklamalar yaptı.Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:Yenilikleri takip etmeliyiz. Müfredatın belirli aralıklarla değiştirilmesi elzemdir. Haziran ayında bakan olarak çalışmaya başladım yüzlerce öğretmen odasında öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bunun ötesinde her ayın cumartesi günü bakanlığın E-Okul sisteminden bir öğretmenler günü etkinliği yaptık. Bu etkinliğin tamamında bizim yapmamızı gündemimizi almamız gerektiği şeyleri tartıştık. Gördüğümüz şey şu öğretmenlerimiz ısrarlı bir şekilde haftalık ders saatlerin 2'şer 3'er saat artırılmasını talep etti'ÇOCUKLARIMIZIN KONULARI YÜZEYSEL ÖĞRENMELERİNİ İSTEMİYORUZ'Çocuklarımız kendilerine verilen kısıtlı zaman içerisinde öğrenmeleri bilmeleri gereken konulara yeterince vakıf olamadan yüzeysel bir şekilde öğrenmiş oluyor. istediğimiz kalıcı öğrenmeyi sağlayamıyoruz. Öğretmenlerimiz de asla öğrencilere istedikleri şekilde sunamayacakları bilgileri o kısa zaman aralığında yetişmesini istiyoruz. Sistemin çıktılarına baktığımızda öğrenciler başarısız, öğretmen arkadaşlarımız sanki görevlerini yapamıyorlarmış gibi bir imaj oluşuyor.'YENİ MÜFREDAT İÇİN 2013'TEN BERİ ÇALIŞIYORUZ'Bakanlık olarak 2013'ten beri çalışmalar yapıyoruz. Haziran ayından itibaren bizim müfredatlarla ilgili bir süreç içerisinde olduğumuzu ve bu anlamda hazırlığı olan, hazırlık yapmak bize katkıda bulunmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu söyledik dile getirdik. Yapıcı eleştirilere açığız ancak yaptırmayız şeklindeki bir dili doğru bulmuyoruz. Bu türden ifadelere de kimse kusura bakmasın ciddiye alacağımızı söyleyemem. Biz programımızı yıllarca bu dersi okullarımızda okutan öğretmen arkadaşlarımıza hazırlattırdık. Bu arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine birilerinin vesayet uygulamasına izin vermeyiz.'YENİ MÜFREDAT TASLAĞI YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE YETİŞECEK'Yeni müfredat hazırlandığı zaman yeni eğitim dönemine yetişecek. İhale süreci olmayacağı için süreci hızlandıracağız.Programda neyin çıkartılıp neyin çıkartılmayacağına karar veren kişi ben değilim. Ben programımızın yenilenmesi gerektiğine dair süreci başlattım. Hangi konunun bizim örnek olarak alabileceğimiz başarılı eğitim sistemlerinde var olduğu hangi konuların çıkartılması ve eklenmesi gerektiğine karar vermiyorum. Yıllarca bu dersi okutan bir öğretmenimiz bu konudaki çalışmaları yapıp hangilerinin okutulup okutulmamasına karar veriyor. İntegralin çıkartılıp çıkartılmayacağına karar veren kişiler onlar. Biz, örneklerine de baktık, açıklamalarını okuduk değerlendirmelerini yapmışlar. İntegrali ihtiyaç duyulmadığı için çıkartmıyoruz, o çağdaki çocuklarımız için uygun bir konu başlığı mıdır yoksa ön lisans lisans uygulanarımda seçtiği bölümlerde alması gereken bir program mıdır bunu değerlendiriyoruz.'ÇOCUKLARIMIZA MİLLİ ŞUUR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'Müfredat çalışmalarımızın ikinci ana başlığı, çocuklarımızın kamuoyunda çokça gündeme gelen bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri kazanması... Sadece yapay zeka nano teknoloji değil sıfır atıktan tutun yapay zeka uygulamarına kadar her türlü konu başlığı bahsettiğim komisyonlar tarafından uygun bulunmak koşuluyla eklenmiş durumda.ÖĞRETMEN ATAMALARI...Milli Eğitim Bakanı olarak genç kardeşlerimizin bir ağabeyi olarak atanmaları sürecini en yakından takip ediyorum. Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Biz bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bakanlık bünyesindeki ihtiyacımızın ne kadar olduğunu sağlıklı şekilde ortaya koymak zorundayız. İhtiyacımız olan kadro sayısını Maliye Bakanı ve Başkan Erdoğan ile paylaştık. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. 130'a yakın branşta atama yapıyoruz. Her branş eşit derecede önemlidir.ÖZEL OKUL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞEkonomik süreç özel okul sektöründe de bir kırılmaya sebebiyet verdi. Bu kırılma sebebiyle özel okullar öğrenci kaybıyla karşı karşıya kaldılar. Orada kontrolün istenildiği şekilde yürümediğine dair bir algı vardı. Özel okullardaki yıllık eğitim öğretim ücretindeki artış miktarını bir mevzuata koyduk. Ara sınıflardaki öğrenciler için ne kadar bir ücret ödeyeceğiniz yönetmeliğimizce tanımlanmış durumda. Özel okullarımız da bu artışa uymak zorunda. Buna uymayan özel okullarla ilgili olarak bakanlığımız yaptırım uygulama hakkında sahip. Ancak bakanlık olarak denetleyemediğimiz alan çocuklarımızı ilk defa okula kaydettirirken ödeyeceğiniz ücretle ilgili olarak bir denetim yetkisi yok.