Başkan Erdoğan yeniden Danıştay Başkanı seçilen Zeki Yiğit'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Gelişmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen sayın Zeki Yiğit'i tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.1965 yılında Zonguldak Alaplı'da doğan Zeki Yiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1991 yılında mesleğe başlayan Yiğit, Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.3 Mart 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, 22.01.2013-24.01.2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ise Danıştay Başkanlığı yapıyor.