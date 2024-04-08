Mozambik’te tekne faciası! Cesetler kıyıya vuruyor

Afrika ülkesi Mozambik, güne faciayla uyandı. Kolera salgınından kaçmaya çalışan 130 kişiyi taşıyan tekne, alabora olup battı.Faciada ilk belirlemelere göre 5 kişi kurtulurken can kaybı her geçen dakika arttı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 94 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise facianın boyutunu kanıtladı. Feribotun batması sonucu ölen onlarca kişinin cesedinin Nampula kıyısına vurduğu ortaya çıktı.Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Neto ayrıca, ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisini de paylaştı.Yerel medyaya göre feribot, Lunga'dan Mozambik'in Nampula kıyısına doğru yol alıyordu. Ancak feribot, varış noktasına ulaşmadan battı. Bakan Neto, 'Feribotun taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu olduğu için battığını' vurguladı.