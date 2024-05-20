Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 33°CParçalı bulutluİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutluBURDUR °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 29°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı bulutlu