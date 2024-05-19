19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşi yakıldı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

19 Mayıs 1919'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attı.Atatürk, bu hareketiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından, işgal güçlerine karşı ulusal direnişi başlatmış oldu.Mücadele ateşi Samsun'dan yakıldıSamsun'da başlayan Milli Mücadele ateşi, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile devam etti.Atatürk'ün milletle kucaklaştığı ve bölgenin ileri gelenlerin ile şekillendirdiği bağımsızlık planının sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.Samsun'da başlayıp dünya tarihine yazılan büyük zafer bu yıl 105 yaşında.19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe ve sporun önemine vurgu yaparak 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanıyor.Bu bayram, diğer resmi bayramlar gibi sadece bir tarih değil aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenliğin önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda 'Türkiye'nin Gücü; Gençliği' mottosuyla 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.19 Mayıs'ta yaşananlar19 Mayıs 1919'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attı.Atatürk, bu hareketiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından, işgal güçlerine karşı ulusal direnişi başlatmış oldu.Samsun'da başlayan Milli Mücadele ateşi, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile devam etti.Atatürk'ün milletle kucaklaştığı ve bölgenin ileri gelenlerin ile şekillendirdiği bağımsızlık planının sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.19 Mayıs, Atatürk'ün gençliğe ve sporun önemine vurgu yaparak 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanıyor.Bu bayram, diğer resmi bayramlar gibi sadece bir tarih değil aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenliğin önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda 'Türkiye'nin Gücü; Gençliği' mottosuyla 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attığı 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor.Bugün resmi bayram olarak kutlanan 19 Mayıs, ilk olarak Samsun'da 'Gazi Günü' olarak kutlanmaya başlandı. 4 Mayıs 1935'te ise 'Atatürk Günü' olarak resmi bir bayram niteliği kazandı.'19 Mayıs', Atatürk'ün verdiği 'Ya istiklal ya ölüm' emriyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edildi.Her yıl 19 Mayıs, Türkiye genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.Bayramda adı geçen 'Gençlik' vurgusu ise Atatürk'ün gençliğe verdiği önem ve güveni temsil ediyor. Bugünden yola çıkılarak gençlerin Atatürk'ün ideallerini hatırlaması ve yarınlara taşıması amaçlanıyor.