İzmir'de toplu taşımada skandal karar! Öğrenciler için uygulanan İndirime 30 yaş sınırı getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan Meclis toplantısının üçüncü oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından İzmirim Kart Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı gündeme geldi. Taslağa göre 30 yaş üstü vatandaşların öğrenci kartının kapatılması hususu görüşüldü.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, gelen bu teklifin doğru olmadığını belirterek, '' 30 yaş sınırı getirilen bu maddenin daha önceki yıllarda, hak sahiplerinin engelleneceğine, kazanılmış hakkın kullanılmaması yönünde bir davranış sergileyeceğini düşünmekteyiz. ESHOT'un, belediyemizin birçok taşımacılık hizmetini sübvanse ettiği bu durumda bu kart uygulamasının daha önceki kart sahiplerini mağdur edeceği kanaatindeyiz. Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz.'' dedi.AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil ise, 'Ulaşım sistemimizde öğrenci kartı ile indirimli kullanılan bazı kartlar var. Bunun ESHOT'a da mali yükü var. ESHOT indirimli kartı hangi şartlarda verebilir? Bu kanun ile belirlenmiş. Öğrenciler de bu kanuna dahil olan kişiler. Dolayısıyla biz kafamıza göre öğrencileri yaşına, cinsiyetine göre, çalışma durumuna göre ayırmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü öğrenci tanımının ve öğrenci adı altında indirimli kart kullananların yasal bir hakkı var. Biz burada toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Toplu ulaşım, bizim kar amacı güdeceğimiz alan değil. Bu alanla ilgili vatandaşlar anlamında yanlış kullanım, fazla kullanım veya kurumu zarar uğratacak bir kullanım söz konusuysa, bununla ilgili farklı yöntem bulunabileceğini komisyonda da dile getirdik. 644 bin kullanıcıdan 60 bin kullanıcıyı sistemden eliyoruz. Şunu da hesap etmemiz gerekiyor o zaman. Evinde oturup 35 yaşında, çalışmayan bir kadında bir açık öğretim üniversitesinde eğitim alıyor olabilir. O zaman biz bu kişi üzerinde neden dezavantaj yaratıyoruz. Bu sorunun cevabı, getireceğiniz sistemde çok da sağlıklı olmuyor. Dolayısıyla fayda zarar analizi yapıldığında, kent ve ESHOT anlamında bir fayda yaratmayacağını düşündüğümüz biz için ret oyu kullandık' dedi. İlgili önerge, Cumhur İttifakı'nın 'Ret', CHP'li üyelerin 'kabul' oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.Kabul edilen önerge doğrultusunda İzmir'de üniversite eğitimi alan 30 yaş ve üzeri öğrenciler toplu ulaşım araçlarına binişte bundan böyle öğrenci yerine tam biniş ücreti ödemek zorunda kalacak. Bu uygulamadan kentte yaşayan 30 yaş üzeri 60 bin üniversite öğrencisi olumsuz yönde etkilenecek.