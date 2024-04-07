Rock şarkıcısı pedofili çıktı: Bilgisayarındaki görüntüler mide bulandırdı!

ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından Türkiye'ye yapılan bir ihbarda sanatçı Hakan D.'nin binlerce çocuk pedofili video ve fotoğraflarını satın aldığı ortaya çıktı.ABD Adli Soruşturma Birimi tarafından hazırlanan ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na gönderilen rapora göre Hakan D., isimli bir kişinin Dark Web üzerinden yasaklı sitelerden çocuklara yönelik pornografik video ve fotoğraf satın aldığı bilgisi verildi. İhbar üzerine emniyet güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.İstanbul'da olduğu tespit edilen sanatçı Hakan D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde 6 yıldır müzisyenlik yaptığını, asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu, ikametinde oturduğu sırada laptopundan Dark Web üzerinden merak ettiği bir takım sitelere girdiğini burada bitcoin ile 10 dolarlık ödeme yaptıktan sonra uzun süre beklediğini ancak giremeyince çıktığını söyledi.Dijital materyallerine el konulan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede, çocuklara ait 13 adet müstehcen fotoğraf, 6 bin 756 adet pornografik video ve 27,9 gb boyutunda müstehcen görüntü elde edildi. Görüntüler sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Savcılık soruşturma kapsamında müzisyen Hakan D.'nin ifadesine başvurdu. İfadesinde söz konusu video ve fotoğraflarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüpheli bilgisayara otomatik yüklendiğini belirtti.Savcılığa sunulan rapora göre ise söz konusu pedofili içeriklerin ödeme yöntemiyle satın alındığı bilgisine yer verildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şarkıcı Hakan D., hakkında 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak', 'Çocukların Kullanıldığı Yayınları Ülkeye Sokmak' suçları kapsamında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.