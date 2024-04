İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 9 günlük tatilin ilk gününde 651 kaza: 9 ölü 1047 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin 1'inci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybederken bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında bayram tatilinin 1'inci gününde 651 trafik kazası meydana gelirken 9 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.'Bayram tatilinin 1' günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı.'Sürücülerin bayram tatillerinde trafikte karşılaştıkları yoğunluklara bakıldığındai sabah erken saatlerde ya da öğle saatlerinde yola çıkmanın daha doğru olduğu görülüyor.Sürücünün uykusunu iyi almış bir şekilde yola çıkması, uyku düzenine göre değişse de ortalama 7-8 saatlik bir uykuyla direksiyon başına geçmesi gerekiyor.Sürücü;-Araç kullandığı son birkaç kilometreyi anımsamıyorsa,-Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa,-Sık sık esniyorsa,-Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa,-Önündeki araca çok yaklaşıyor ya da trafik işaretlerini kaçırıyorsa,-Başını tutmakta zorlanıyorsa,- Aracı duruş ve kalkışlarla sarsarak kullanıyorsa uyuma tehlikesinin olduğunu bilmelisiniz.2 saatte bir 15 dakikalık molalar verin-Yola çıkmadan bir gün önce dahi alkol tüketilmemeli, erken uyunmalıdır.-Yolculuk sırasında uyku getirebilecek ilaçlardan da uzak durulmalıdır.-Mola yerlerini yola çıkmadan belirlemeli, 150 kilometre mesafede ya da 2 saatte bir 15 dakika mola vermelisiniz.-Tatil sebebiyle trafik artıyor ve birçok uzun yol tecrübesi olmayan sürücü şehirlerarası yollara çıkıyor. Bunu unutmayın ve her an karşınızdaki veya yanınızdaki sürücünün hata yapabileceğini düşünerek aracınızı kullanın.-Ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bu tür yiyecekler uykunuzun gelmesini sağlayabilir. Mola yerlerinde çorba, küçük bir porsiyon beyaz et ve salata tüketin.-Kalın ve fazla giysilerin yerine hafif ve rahat kıyafetleri tercih edin.-Pedalları rahatça hissedebileceğiniz, hassasiyeti yüksek ince tabanlı ayakkabıları tercih edin. Ama terlik ve benzeri şeyler kullanmayın. Ani ve sert frenler terlikle yapılamıyor.-Sürekli klima açık şekilde gitmeyin. 30-40 dakikada bir camı açarak araç içini havalandırmayı ihmal etmeyin, konsantre sorunu çekmemek için oksijen miktarını camı açarak artırabileceğinizi unutmayın.-Araçta klimanın doğrudan yüz ve göğüs bölgesine değil cama doğru gelmesine dikkat edin.-Sıcaklardan fazla etkilenmemek için bol su tüketin. Özellikle kalp, tansiyon ve şeker hastaları; sıcak havalarda çok uzun süre araç kullanmayın.-Tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçların sık kullandığı yollarda lastiklerin yol açtığı izlere dikkat edin. Bu tür yollarda ağır yükün asfaltı ezmesiyle oluşan iz görünümündeki çukurlar, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilir.-Takip mesafesini koruyun, şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece - gündüz açık tutun. Hız limitlerine uyun.-Emniyet kemerini takın ve araç içindekilere taktırın. Araç içinde dikkatinizi dağıtacak, görüşünüzü kapatacak eşyalar bulundurmayın, tüm eşyaları sabitleyin.-Araç içinde sabitlenmemiş bir şey bırakmayın. Parfüm, gözlük ve çakmaklara dikkat edin.-12 yaşın altındaki çocukları (1.35 boy 36 kg) boylarına ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta taşımayın.-Bayram yolculuklarında kazaların en büyük nedenlerinden biri acele etmeye bağlı olarak yapılan hatalı sollamalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle gidiş-geliş olarak düzenlenmiş yollarda tabela ve çizgilere uyun!-Diğer bir kaza sebebi ise sürüş esnasında telefonla konuşmak. Bazı sürücülerimiz kulaklıkla konuşmanın güvenli olduğunu sanıyor. Fakat önemli olan telefonu elinize alarak konuşmak değildir, önemli olan beynin başka yere odaklanmasıdır. Bu nedenle ister elinizde, ister kulaklık yardımıyla telefonla konuşmak tehlikeli ve ölümcül hatalara neden olabilir. Mümkün olduğunda uzak durun!-Yağmurlu bölgelerde ve yolun ortasındaki çim alanların sulandığı yerlerde suda kızaklama (Aquaplanning: Su birikintisinden dolayı lastiklerin zeminle bağlantısının kısmi veya tamamen kaybolması) ihtimalini göz önüne alarak, hızınızı düşürerek ve takip mesafesini artırarak önlemlerinizi alınız.-Her yıl yüzlerce kazanın gerçekleştiği Bolu Dağı kesimi gibi yoğun sis alan bölgelerde, hızınızı azaltın, yol kenarlarındaki parlayan tabelaları takip ederek yolu okumaya özen gösterin. Fakat kesinlikle yoğun siste öndeki aracı takip etmeyin. Bu tür durumlarda öndeki aracın yaptığı hatanın bedelini birlikte ödersiniz.-Aracınızın klasik bakımlarının yapılmış olmasına özen gösterin. Klima, havalandırma sistemlerinin çalıştığından emin olun. Eskimiş silecek lastiklerinizi değiştirin.-Özellikle yağ eksilmesine ve sıcak havalarda sorun yaşatan hararet soruna karşı aracın su kontrolünü yapmayı unutmayın. Aracın aküsünü mutlaka kontrol ettirin.-Lastiklerinizin hava basınçlarının ayarlı, diş derinliklerinin yeterli olduğundan emin olun.-Hala kış lastiklerini kullanan sürücüler, özellikle fren mesafesi ve hakimiyet konularında çok fazla tehlike yaşayacaklardır. Araçları çok çabuk kontrolden çıkabilir, virajlarda savrulabilir, fren mesafesinde ciddi uzamalar yaşayabilir.-Lastik havalarıyla bilinçsizce oynanmamalıdır. Uzun yolda lastik havalarını düşürerek ve yükselterek hata yapmayın! Araç üreticisinin verdiği değerlere sadık kalınmalıdır.Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu 'kaza kara noktaları'Belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.