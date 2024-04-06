Samsun'da uyuşturucuya geçit verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 763 sentetik ecza hapı, 102,56 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.Operasyonda, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan biri 4 yıl 2 ay, diğeri 2 yıl 3 ay 3 gün hüküm giyen 2 kişinin de aralarında olduğu 35 kişi yakalandı.Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Diğer 33 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor.