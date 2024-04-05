İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e saldırıları devam ederken Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. 2 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 generalin de olduğu toplam 7 kişi hayatını kaybetti.Saldırı sonrası İran lideri Ali Hamaney'den tehdit gibi açıklamalar geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times'ta yer alan habere göre Hamaney 'İsrail suratına tokat yiyecek' sözleriyle İsrail'e gözdağı verdi.Hamaney'in 'Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak' sözleri üzerine İsrail ordusu alarma geçti. Yeni tedbirler alan İsrail'in yedek askerleri orduya çağırdığı iddia edildi.Dün, büyükelçilik saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan Ali Hamaney, misilleme saldırısı mesajı verirken İsrail'de yüksek alarma geçildi.İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan İsrail'den İran'a adeta ültimatom gönderdi. İsrailli yetkililer Axios'a, İsrail'in ABD'ye, İran'ın bu hafta başında Suriye'deki ölümcül saldırısına misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'den güçlü bir tepki alacağını ve mevcut çatışmayı başka bir düzeye taşıyacağını söylediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in İran'a karşı kendisini koruyacağını ilan etti.Ülke basını ise İsrail elçiliklerinin yüksek alarma geçtiğini belirtti. Jerusalem Post 'İran'ın tehditleri karşısında dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçilikleri yüksek alarma geçti' başlıklı haberinde 'yurtdışında görev yapan diplomatlar, büyükelçiliklerinin İran'ın misilleme hedefi olacağı yönündeki endişelerini dile getirdi. Ayrıca bazı büyükelçilerden, güvenlikleri endişesiyle halka açık etkinliklere gelmemeleri istendi' ifadelerine yer verdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ı tehdit etti. Netanyahu, 'İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail de İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket ediyor. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve basit bir ilkeye göre hareket edeceğiz: bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz' dedi.İsrail'in 2 Nisan'da düzenlediği saldırının ardından Tahran'da, yüzleri kırmızı bir artı simgesiyle çevrelenmiş İsrailli ordu yetkililerinin resimlerini gösteren bir pankart asılı.