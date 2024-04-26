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Kadıköy'de İETT otobüsü karıştı: Tek başına oturmak isteyen şahsı yolcular dışarı attı

Kadıköy'de İETT otobüsünde olay çıktı. Otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Şahıs yolcular tarafından otobüsten atıldı.

Ekleme: 26.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de İETT otobüsü karıştı: Tek başına oturmak isteyen şahsı yolcular dışarı attıKadıköy'de otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

İETT OTOBÜSÜ KARIŞTI: TEK OTURMAK İSTİYORUM

İddiaya göre, Kadıköy'de İETT otobüsüne binen bir şahıs, otobüsün koltuğunda tek oturmak istedi. Yanındaki koltuğa başka bir yolcunun oturmasıyla birlikte sinirlenen şahıs diğer yolcuyla tartışmaya başladı.

Kadıköy'de İETT otobüsü karıştı: Tek başına oturmak isteyen şahsı yolcular dışarı attı

YOLCULARA TEKMEYLE SALDIRDI

Tartışmadan rahatsız olan otobüsteki diğer yolcular, taşkınlık çıkaran şahsı dışarıya çıkarmak istedi. Sinir krizi geçiren şahıs kendisini dışarıya çıkarmak isteyen kişilere tekmeyle saldırdı.


Kadıköy'de İETT otobüsü karıştı: Tek başına oturmak isteyen şahsı yolcular dışarı attı

Şahıs diğer yolcuların da müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Bir süreliğine duran İETT otobüsü seferine devam etti.