Geriledi! Altın gram fiyatı 2500 TL'nin altında: Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu...
Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla altın fiyatları düşmeye başladı. Altın gram fiyatı ONS öncülüğünde geriledi. İç piyasada 2420 liradan işlem gören gram altın serbest piyasalarda 2500 TL altına düştü. Peki altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş rakam vererek açıkladı.
Altın fiyatları sert yükselişlerini geride bırakarak İran-İsrail geriliminin azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 2310 dolar seviyesindeyken, altın gram fiyatı iç piyasada 2400 lira civarında fiyatlanıyor. Öte yandan İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu geldi.
JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ALTIN FİYATINA ETKİSİ!
İran-İsrail gerilimiyle rekor kıran altın fiyatları tansiyonun azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın satış yiyerek 2300 dolar civarında seyrediyor. Buradan esen ters rüzgar altın gram fiyatını geriletti.
ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR MU? İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.
ALTIN GERİLEDİ!
2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.
Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.
DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI
Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım.
Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta Fed faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER...
ONS günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir.
'ALTIN GRAM FİYATININ 2450 TL'YE KADAR DÜŞME İHTİMALİ VAR'
Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor.
İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ
Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider.
Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor.'
JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ALTIN FİYATINA ETKİSİ!
İran-İsrail gerilimiyle rekor kıran altın fiyatları tansiyonun azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın satış yiyerek 2300 dolar civarında seyrediyor. Buradan esen ters rüzgar altın gram fiyatını geriletti.
ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR MU? İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
'Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.
ALTIN GERİLEDİ!
2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.
Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.
DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI
Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım.
Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta Fed faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER...
ONS günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir.
'ALTIN GRAM FİYATININ 2450 TL'YE KADAR DÜŞME İHTİMALİ VAR'
Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor.
İŞTE ALTIN BEKLENTİSİ
Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider.
Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor.'