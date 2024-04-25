Geriledi! Altın gram fiyatı 2500 TL'nin altında: Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu...

Altın fiyatları sert yükselişlerini geride bırakarak İran-İsrail geriliminin azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın 2310 dolar seviyesindeyken, altın gram fiyatı iç piyasada 2400 lira civarında fiyatlanıyor. Öte yandan İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu geldi.İran-İsrail gerilimiyle rekor kıran altın fiyatları tansiyonun azalmasıyla düşüşe geçti. Ons altın satış yiyerek 2300 dolar civarında seyrediyor. Buradan esen ters rüzgar altın gram fiyatını geriletti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:'Ons altın 2300 dolar altına sarktı. Bunu bekliyorduk. 2300 dolar altına sarkarsa gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim.2 hafta önce İran-İsrail gerilimi sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Jeopolitik gerilimde altın güvenli liman gömleğini giydi.Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Ons altında beklediğimiz seviyeler geldi.Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım.Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta Fed faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz.ONS günü 2300 dolar altında kapatırsa 2280 dolar seviyesi güçlü bir destek konumda. Ancak günü 2300 dolar üstünde kapatırsa tekrar 2360 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülecektir.Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor.Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider.Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor.'