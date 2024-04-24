Sosyal desteklere artış müjdesi: Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, hastalara nakdi yardım...

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor.Ocak'ta yüzde 49.25 artırılan bu desteklere Temmuz'da ise enflasyon tahminlerine göre yüzde 20.02 artış yapılması bekleniyor. Peki sosyal destek ödemeleri nasıl değişecek? İşte detayları…Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş katsayısındaki artış yüzde 20.02 olursa 4 bin 206 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başına gelir şartı ise eğer asgari ücrete ara zam yapılmazsa 5 bin 667 lira olarak uygulanmaya devam edecek.Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 20.02'lik tahmine göre 9 bin 132 lira seviyesine gelecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı ise mevcut asgari ücrete göre 11 bin 334 lira 75 kuruş…Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 20.02 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 358 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 36 liraya yükselecek.Bu aylıktan yararlanmak için mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması gerekiyor. Asgari ücrette bu yıl başka artış olmazsa 2025'e kadar bu gelir sınırı değişmeyecek.18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 2 bin 797 lira ödenirken, bu tutar da artış yüzde 20.02 olursa 3 bin 358 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması şart.Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.02 artış tahminine göre 9 bin 132 liraya ulaşacak.Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.Artış yüzde 20.02 olursa okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 337 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 506 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 940 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 807 liraya çıkacak.Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 337 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 470 liraya yükselecek.65 yaş aylığıMevcut tutar: 3.504,84Yüzde 20.02 zamlı: 4.206,51Mevcut tutar: 7.608,71Yüzde 20.02 zamlı: 9.131,97Mevcut tutar: 7.608,71Yüzde 20.02 zamlı: 9.131,97Mevcut tutar: 2.797,80Yüzde 20.02 zamlı: 3.357,92Engelli aylığı (% 40-69 arası)Mevcut tutar: 2.797,80Yüzde 20.02 zamlı: 3.357,92Engelli aylığı (% 70 ve üstü)Mevcut tutar: 4.196,70Yüzde 20.02 zamlı: 5.036,88- Çocuk (Okul öncesi)Mevcut tutar: 3.614,13Yüzde 20.02 zamlı: 4.337,68Çocuk (İlköğretim)Mevcut tutar: 5.421,20Yüzde 20.02 zamlı: 6.506,52Çocuk (Ortaöğretim)Mevcut tutar: 5.782,62Yüzde 20.02 zamlı: 6.940,30Çocuk (Ort. çağında okumayan)Mevcut tutar: 3.614,13Yüzde 20.02 zamlı: 4.337,68Çocuk (Yükseköğretim)Mevcut tutar: 6.505,44Yüzde 20.02 zamlı: 7.807,83Kuruluş bakımından ayrılan gençlerMevcut tutar: 2.891,31Yüzde 20.02 zamlı: 3.470,15