Sosyal desteklere artış müjdesi: Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, hastalara nakdi yardım...
Sosyal desteklere artış müjdesi! Temmuz'da memurlar ve emeklilerle birlikte sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısında yaşanacak artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen para artacak. İşte detayları...
Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor.
Ocak'ta yüzde 49.25 artırılan bu desteklere Temmuz'da ise enflasyon tahminlerine göre yüzde 20.02 artış yapılması bekleniyor. Peki sosyal destek ödemeleri nasıl değişecek? İşte detayları…
- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş katsayısındaki artış yüzde 20.02 olursa 4 bin 206 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başına gelir şartı ise eğer asgari ücrete ara zam yapılmazsa 5 bin 667 lira olarak uygulanmaya devam edecek.
- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 20.02'lik tahmine göre 9 bin 132 lira seviyesine gelecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı ise mevcut asgari ücrete göre 11 bin 334 lira 75 kuruş…
- ENGELLİ AYLIĞI: Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 20.02 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 358 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 36 liraya yükselecek.
Bu aylıktan yararlanmak için mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması gerekiyor. Asgari ücrette bu yıl başka artış olmazsa 2025'e kadar bu gelir sınırı değişmeyecek.
- ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 2 bin 797 lira ödenirken, bu tutar da artış yüzde 20.02 olursa 3 bin 358 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması şart.
- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.02 artış tahminine göre 9 bin 132 liraya ulaşacak.
- AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.
Artış yüzde 20.02 olursa okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 337 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 506 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 940 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 807 liraya çıkacak.
Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 337 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 470 liraya yükselecek.
SOSYAL DESTEKLER NASIL DEĞİŞECEK?
65 yaş aylığı
Mevcut tutar: 3.504,84
Yüzde 20.02 zamlı: 4.206,51
Evde bakım desteği
Mevcut tutar: 7.608,71
Yüzde 20.02 zamlı: 9.131,97
Kronik hastalık yardımı
Mevcut tutar: 7.608,71
Yüzde 20.02 zamlı: 9.131,97
Engelli yakını aylığı
Mevcut tutar: 2.797,80
Yüzde 20.02 zamlı: 3.357,92
Engelli aylığı (% 40-69 arası)
Mevcut tutar: 2.797,80
Yüzde 20.02 zamlı: 3.357,92
Engelli aylığı (% 70 ve üstü)
Mevcut tutar: 4.196,70
Yüzde 20.02 zamlı: 5.036,88
Sosyal ve Ekonomik Destek
- Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut tutar: 3.614,13
Yüzde 20.02 zamlı: 4.337,68
Çocuk (İlköğretim)
Mevcut tutar: 5.421,20
Yüzde 20.02 zamlı: 6.506,52
Çocuk (Ortaöğretim)
Mevcut tutar: 5.782,62
Yüzde 20.02 zamlı: 6.940,30
Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut tutar: 3.614,13
Yüzde 20.02 zamlı: 4.337,68
Çocuk (Yükseköğretim)
Mevcut tutar: 6.505,44
Yüzde 20.02 zamlı: 7.807,83
Kuruluş bakımından ayrılan gençler
Mevcut tutar: 2.891,31
Yüzde 20.02 zamlı: 3.470,15