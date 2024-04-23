Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.BURSA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR 11°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 15°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 17°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA 17°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.ADANA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 11°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE 12°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 14°C, 18°CParçalı bulutluZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GİRESUN 13°C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 13°C, 20°CParçalı ve az bulutluTOKAT 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON 14°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 3°C, 21°CParçalı ve az bulutluKARS 1°C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluVAN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 13°C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 28°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık