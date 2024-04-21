İstanbul’da İETT otobüsü alev topuna döndü: Yaşanan patlamalar kamerada!

Korkutan yangın, saat 06.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin Arslan yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan 34 GA 3897 plakalı İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.Dumanları fark eden şoför Arslan, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs şoförünün ihbari üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse köpüklü su ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.