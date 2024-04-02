Şanlıurfa'da kokrkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde, Kerem K. idaresindeki 63 AAH 997 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan G.K., C.S. ve Fatma Keklik yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.