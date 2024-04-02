Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 32°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 31°CParçalı bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKAYSERİ °C, 25°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluSİNOP °C, 20°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 23°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°CAz bulutlu ve açık