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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bayramdaki kapanış fiyatlarının altında başladı. Bayrama 2530 TL seviyesinde giren gram altın bayram sonrası ilk iş gününe 2453 TL'den başladı.

Ekleme: 15.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bayramdaki kapanış fiyatlarının altında başladı. Bayrama 2530 TL seviyesinde giren gram altın bayram sonrası ilk iş gününe 2453 TL'den başladı.

Altın yatırımcıları İsrail ile İran arasında gerginliği izlemeye devam edecek.

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 2,453 TL

Çeyrek altın yüzde 0,33 düşüşle 4,186 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın 8,321 TL

Cumhuriyet altını 16,989 TL

ONS altın İsrail ile İran arasındaki gerginliğin yatışmasıyla cuma günü gördüğü 2,423 dolarlık zirveden aşağıda 2,371 dolardan başladı.