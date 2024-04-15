Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bayramdaki kapanış fiyatlarının altında başladı. Bayrama 2530 TL seviyesinde giren gram altın bayram sonrası ilk iş gününe 2453 TL'den başladı.
Altın fiyatları bayramdaki kapanış fiyatlarının altında başladı. Bayrama 2530 TL seviyesinde giren gram altın bayram sonrası ilk iş gününe 2453 TL'den başladı.
Altın yatırımcıları İsrail ile İran arasında gerginliği izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,453 TL
Çeyrek altın yüzde 0,33 düşüşle 4,186 TL'den işlem görüyor.
Yarım altın 8,321 TL
Cumhuriyet altını 16,989 TL
ONS altın İsrail ile İran arasındaki gerginliğin yatışmasıyla cuma günü gördüğü 2,423 dolarlık zirveden aşağıda 2,371 dolardan başladı.