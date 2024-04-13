Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 55 ölü, 7331 yaralı

Ramazan Bayramı tatili günlerinde yaşanan trafik kazalarının bilançosu ağırlaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7331 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, 'Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor' dedi.