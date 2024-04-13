Antalya'da teleferik faciası: Ölü ve yaralılar var! Bakan Yerlikaya açıkladı: 98 kişi tahliye edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.'Teleferik düştü' ihbarının ardından olay yerine çok sayıda AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Arazinin dik ve taşlık olması nedeni ile ekipler bölgeye 1.5 saatte ulaştı.Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile olay yerine ulaşan ekipler bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar için tahliye çalışması başlatıldı.Araç ve ambulans ulaşımının imkansız olması nedeni ile yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulans helikopterle bölgeden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Doktorlar yaralıların sağlık durumunu iyi olduğunu bildirdi.Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.Öte yandan 9 günlük bayrak tatili nedeni ile teleferiğin tüm kabinlerin dolu olarak gidiş dönüş yaptığı öğrenildi.Kazanın ardından teleferik trafiğinin durdurulduğu açıklandı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ali Yerlikaya şunları ifade etti:'Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır.AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'Antalya'da teleferik tabanının kopması sonucu yüksekten düşenlerin kimlikleri de belirlendi. Olayda Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirirken Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kaza ile ilgili bir açıklamada bulundu.Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kaza ile ilgili bir açıklamada bulundu.Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir.'İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kaza hakkında bir paylaşımda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.Altun: 'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.' dedi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.MSB'den yapılan açıklamada, 'Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi.' ifadesine yer verildi.Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, 'Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin.' dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik faciasına ilişkin sosyal medya hesabından yeni bri açıklama yaptı.Teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, 'Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir.' dedi.'Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir.'Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teleferik faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, "15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edildi" dedi.