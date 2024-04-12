Dünyaya döner ihraç eden firmada skandal! Peçete, kemik ve yabancı madde: Soruşturma başlatıldı

Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da ünlü bir zincir dönercinin İncek şubesinde yaşandı. Dönercinin, 25 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü bir döner firmasından sipariş edip satışa sunduğu baton döner kesildiğinde içinden peçete, kemik ve yabancı madde çıktı. Toplum sağlığını tehdit eden 20 kiloluk döner imha edilirken dönerci durumu, döneri satın aldığı firmaya bildirdi. Dünyaya döner ihraç eden firma ise çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.Daimi müşterisinin dönerinde çıkan yabancı maddenin ardından inceleme yapan firma, barkod ve parti numarasından İstanbul Sultanbeyli'deki üretim tesisinde çalışan işçi Yasin K.'nin ürettiği dönerin kusurlu olduğunu tespit etti. Savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ise döner içine yabancı maddenin yerleştirilebileceği tek aşamanın dönerin basılarak dondurucuya kaldırıldığı aşama olduğunu kaydeden firma, bu aşamada şirketin üretim operasyonu sürecinde hangi personelin hangi baton döneri üretmiş olduğunun bir program sayesinde takip edilebildiğini belirtti. Bu nedenle de dönerin üretim sorumlusu ve yabancı cismi yerleştirebilecek tek şüphelinin Yasin K. olduğunu aktardı.Dönerin üretim aşamasının gerçekleştirilebilmesi için işçilerin kullanımına sunulan mallarla dönerin kirlenmesi ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olunmasının mala zarar verme suçunu oluşturduğunu belirten şirket, peçete, bez, kemik gibi uygunsuz cisimlerin, üretimi yapılan dönerlerin içine yerleştirilmesinde Yasin K.'nin suçu kasti olarak işlediğini kaydetti. Çalışanın işini özenle yerine getirme yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirtti.Yasin K.'nin daha önce de etin temizlenmesi gereken yağlarını temizlemediği için savunmasının alındığını aktaran şirket, çalışanın işten çıkarıldığını bildirdi. Prestijini ve itibarını üretimi ile piyasaya sunduğu malların kalitesinden kazandığını ancak Yasin K.'nin suç teşkil eden davranışlarıyla dönerin imha edildiği, maddi ve manevi zarara uğradıklarını ifade etti.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi.