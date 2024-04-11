TFF BAŞKANLIĞI İÇİN ALİ SİNANOĞLU’NA ADAYLIK TEKLİFİ

Seçim sürecine giren TFF'de başkanlık için sürpriz bir isim gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken ve 2025 Beşiktaş başkanlık seçimi için çalışmalarını güçlü şekilde sürdüren Ali Sinanoğlu'na TFF adaylığı için teklif geldiği kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Birçok Anadolu kulübü yıpranmamış, cesur bir ismin TFF'nin kronikleşen sorunlarını çözebileceğini düşünerek Ali Sinanoğlu ile adaylığı için istişare görüşmelerine başladı. Sinanoğlu'nun etrafında birleşerek çok güçlü bir yönetim kadrosu ile adaylık sürecine girileceği iddia ediliyor. Ali Sinanoğlu'nun da kısa bir sürede toplanan imzalarla birlikte bir basın toplantısı yapması bekleniyor.