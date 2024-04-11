Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler sürüyor. Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.