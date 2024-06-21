Instagram o özelliği devreye aldı! Dört gözle bekleniyordu...

Sosyal platform devi Meta, kullanıcılarının taleplerini dikkate alarak Instagram'a yeni bir özellik ekledi. Artık canlı yayınlarınızı sadece 'Yakın Arkadaşlar' listesindeki kişilere özel hale getirebileceksiniz.Şu ana kadar Instagram kullanıcıları, canlı yayın açtığında tüm takipçilerine bildirim olarak haber veriliyordu. Ancak canlı yayınlarını sadece belirli bir takipçi grubu ile paylaşmak isteyenler de var.Şirket, sadece 'Yakın Arkadaşlar' listesinde bulunan kişilerin canlı yayınları izleyebilmesine olanak tanıyan yeni özelliğiyle bu eksikliği gidermiş oldu.Instagram, kullanıcılarının akışta paylaştığı gönderileri sadece yakın arkadaşlarının görebileceği şekilde ayarlamalarını sağlayan yeni özelliği geçen yıl aktif etmişti.Sosyal medya platformu 2018 yılında hikayeler için getirdiği bu sistemi zamanla genişleterek akış gönderileri, Reels videoları ve son olarak da canlı yayınlarda uygulamaya başladı.Bir içeriği 'Yakın Arkadaşlar' ile paylaştığınızda, bu listede olan kişiler haricinde hiç kimse (sizi takip ediyor olsa bile) paylaşımlarınızı göremez, beğenemez ve yorum yapamaz. Kısacası gönderinizle hiçbir şekilde etkileşime geçemez.