Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

ABD'de beklentilerin üstüne çıkan enflasyon rakamları sonrasında güçlenen doların etkisiyle rekor seviyelerden düşüşe geçen altında yön yeniden yukarı döndü.ABD'de enflasyon martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Rakamların açıklanmasının ardından dolar faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentileriyle değerini artırırken altın fiyatları da rekor seviyelerden geriledi.Ancak perşembe gününe başlarken altın fiyatları yeniden yükselişe geçmiş görünüyor.Gram altın 2,431 TLÇeyrek altın 4,148 TLYarım altın 8,245 TLCumhuriyet altını 16,989 TLONS altın 2,358 dolar