Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
ABD'de beklentilerin üstüne çıkan enflasyon rakamları sonrasında güçlenen doların etkisiyle rekor seviyelerden düşüşe geçen altında yön yeniden yukarı döndü.
ABD'de beklentilerin üstüne çıkan enflasyon rakamları sonrasında güçlenen doların etkisiyle rekor seviyelerden düşüşe geçen altında yön yeniden yukarı döndü.
ABD'de enflasyon martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Rakamların açıklanmasının ardından dolar faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentileriyle değerini artırırken altın fiyatları da rekor seviyelerden geriledi.
Ancak perşembe gününe başlarken altın fiyatları yeniden yükselişe geçmiş görünüyor.
Gram altın 2,431 TL
Çeyrek altın 4,148 TL
Yarım altın 8,245 TL
Cumhuriyet altını 16,989 TL
ONS altın 2,358 dolar
ABD'de enflasyon martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Rakamların açıklanmasının ardından dolar faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentileriyle değerini artırırken altın fiyatları da rekor seviyelerden geriledi.
Ancak perşembe gününe başlarken altın fiyatları yeniden yükselişe geçmiş görünüyor.
Gram altın 2,431 TL
Çeyrek altın 4,148 TL
Yarım altın 8,245 TL
Cumhuriyet altını 16,989 TL
ONS altın 2,358 dolar