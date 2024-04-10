Bayram namazı için camiye gitmişti... Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
Bursa'da bayram namazı kılmak için camiye giden 70 yaşındaki Ehliman Bayram kalp krizi geçirdi. Duran kalbi sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti.
HUTBE SIRASINDA FENALAŞTI
İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmak giden Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı.
Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı.
O ANLAR KAMERADA
İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
HUTBE SIRASINDA FENALAŞTI
İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmak giden Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı.
Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı.
O ANLAR KAMERADA
İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.