Bakan Uraloğlu hizmette sınır tanımıyor! Çanakkale'de ulaşım kolaylaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayramiç -Etili Çevre Yolları ve Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Çanakkale'de birbirinden önemli projeler hayata geçirdiklerini ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu projeler arasında ayrı öneme sahip olduğunu söyledi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açılışı yapılan proje ile boğazın 6 dakikada geçildiğini anlatan Uraloğlu, "Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç, köprümüzden geçiş yaptı. Hamdolsun son 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu eşsiz diyara 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardık. 319 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprüsü vardı, bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttik. Çanakkale'de hiç tünel yoktu. 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik" dedi. Uraloğlu, özellikle 2022 yılında açılışları gerçekleştirilen Assos ve Troya Tünelleri'nin, Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu da altını çizdi. İki tünel ile Assos ve Troya Tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, ulaşım süresini de 50 dakikadan 5 dakikaya indirdikleri anımsattı.Bakan Uraloğlu, geçen yıl Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerinin de açılışını yaptıklarını belirterek, proje ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladıklarını söyledi. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunduğunu kaydeden Uraloğlu, seyahat süresinin de 45 dakikadan 25 dakikaya düştüğünü bildirdi.Bakan Uraloğlu, Ezine-Bayramiç-Çan Yolu'nun 60 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirildiğini açıkladı. Proje kapsamında 3,5 kilometre uzunluğundaki Bayramiç Çevre Yolu ile 2,5 kilometre uzunluğundaki Etili Çevre Yolu'nun da bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bugün, Ezine-Bayramiç- Çan Yolu'nun Bayramiç Çevre Yolunu da kapsayan ilk 28 km'lik kesimini ve Etili Çevre Yolunu da kapsayan 6 kilometrelik kesimle toplam 34 kilometrelik bölümünü tamamlayarak hizmete açıyoruz. Açılışı yapılan kesimde toplam uzunluğu 91 metre olan 2 adet köprü de yer alıyor. Bu yolumuzla Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Çevre yollarımız ile tarım, hayvancılık faaliyetlerinin ve seramik fabrikalarının yoğun olduğu bölgedeki ağır taşıt trafiğinin şehir içine girmeksizin hızlı, güvenli ve kesintisiz geçişini sağladık. Yol üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek ulaşım konforunu arttırdık. Projemiz ile güzergahı 1,5 kilometre, seyahat süresini ise 24 dakika kısalttık" diye konuştu. Proje ile zamandan 44,4 milyon lira, akaryakıttan 7,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 52,1 milyon lira tasarruf edileceğini de vurgulayan Uraloğlu, "Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 964 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.Bakan Uraloğlu, açılışı yapılan Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı'nın ise günde ortalama 18 bin aracın geçiş yaptığı bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağını ifade etti. Bölgedeki yerleşim yerlerinin genişlemesi, nüfusun ve taşıt trafiğinin artmasıyla mevcut altgeçidin yetersiz kaldığını belirten Uraloğlu, gelişen ihtiyacı karşılamak için buraya 12 kilometrelik 6 metre yüksekliğinde yeni bir alt geçit yaptıklarını anlattı. Uraloğlu, "Devlet yolunun bu kesiminde yer alan 1 kilometrelik bölümünde bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfalt üstyapısını yeniledik. Lapseki-Çanakkale-Ezine Devlet Yolu'ndan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesine, Sarıcaeli Köyü'ne, çevredeki eğitim kurumlarına ve lojmanlarına hızlı ve yüksek standartlı erişim imkanı tesis ettik. Kavşak projemizle zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 15 milyon lira olmak üzere yıllık 87 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 180 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.Çanakkale'nin karayolları projelerinin yanı sıra diğer ulaşım türlerinde gelişmesi için de yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Çanakkale Havalimanını yenilemelerinin ardından 2004 yılında 319 olan yolcu trafiğiğinin 2023 yılında 163 binin üstüne çıktığını söyledi. Çanakkale Televizyon ve Radyo Verici Kulesi'ni inşa ettiklerini de belirten Uraloğlu, "Çanakkale'nin fiber optik kablo uzunluğunu 1.383 kilometreden 6 bin 422 kilometreye çıkardık. Bugün Çanakkale'de 630 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor" dedi.Bakan Uraloğlu, Çanakkale'nin turizm faaliyetlerini, denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini bir bir hayata geçirdiklerini ve yenilerine de devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, hizmet için siyaset yaptıklarının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim siyaset amacımız şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Cumhur İttifakının Çanakkale Belediye Başkanı adayı Jülide İskenderoğlu Hanımefendi'nin Çanakkale'ye çok büyük hizmetler vereceğinden eminiz. İnşallah Çanakkale'yi daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir haline getireceğiz. Ve İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle de bu hizmetlerimizi hayata geçirebileceğiz. Bu düşüncelerle Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."