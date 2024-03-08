Seçil Erzan davasındaki ifadeleri ortaya çıktı! ‘Fatih Hoca bize hamilik yaptı…’

Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada Galatasaraylı futbolcu Muslera, tercümanı aracılığıyla ifade verdi.MedyaRadar'ın haberine göre “Daha önce tanıklık yapmıştım” diyen Muslera şöyle devam etti:“2011'de Seçil Erzan'ı tanıdım. Kendisini bankadan arayıp teklifte bulundular. Seçil Erzan beni aramaya başladı. 1,5-2 ay içerisinde yüzde 35'lik teklifte bulundular. Seçil Erzan, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu fon başındaki kişiler olduğunu söyledi. 700 bün dolar paramı verdim. Paramı Mert Çetin'e verdim. Denizbank'ın Levent şubesine teslim etti. Şubat 2023'te 500 bin doları bankadan alarak yeniden şubeye götürüyor ama içeriye girmeden kapıdan parayı verdi. Parayı aldığına dair bana dekont verdi. Sadece bana 700 bin dolar ana paramı verdi. Depremi bize bahane olarak sunarak zaman kazandı. Seçil Erzan'la aramdaki bağı Musa Çetin kuruyordu. Ne kadar yatırırsan yatır 1,5 2 ay gibi süresinde yüzde 35 para kazanacağımı vaat ettiler. Söylenen süre içinde paramı vermedikleri için sonraki teklifleriyle ilgilenmedim. Seçil Erzan'dan davacıyım.”Muslera, Seçil Erzan'ın avukatı Nazmiye Karabulut'un “Muslera, Seçil Erzan'ı daha önce tanımadığını söyledi. Sadece bankadan tanıyormuş. Musa Mert Çetin'e mi yoksa bankaya mı güvenerek parasını verdi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“Ben bankanın adının büyüklüğüne inandığım için paramı verdim. Musa Mert Çetin'e sadece paramı teslim etmek için güvendim.”Mahkeme başkanının ‘Seçil Erzan'a Paramı geri alamasam Fatih Terim'e Hakan Ateş'e veya Mehmet Aydığdu'ya söyleyeceğim gibi bir şey söyledi mi?' sorusuna ise Muslera “Ben Mert Çetin'e eğer parayı geri alamasam bankanın üst düzey yöneticilerine şikayet edeceğini söyledim” şeklinde yanıt verdi.Müşterilerden Emre Belözoğlu da müşteki olarak ilk defa hakim karşısına çıktı.“4 milyon 290 bin dolar Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettim. O da Seçil Erzan'a teslim ettim. İlk teslim etmeden önce Seçil Erzan Aradı. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun başında olduğu fondan bahsetti. Ne kadar çok verirlerse o kadar yüksek kazanacağımı söyledi” diyen Belözoğlu, “Paraları teslim ettikten sonra görüştüm. Seçil hanıma ulaşamayınca bankaya gittim. Odada bekledim. Daha sonra bankaya müfettiş geldi. Volkan Bahçekapılı, eşinin, kayınpederinin de fona para yatırdığını söyledi” şeklinde konuştu.Mahkeme başkanı ile Emre Belözoğlu arasında geçen diyaloglar şöyle oldu:Mahkeme Başkanı: İstediğiniz zaman istediğiniz kişiye ulaşabiliyor musunuz?Emre Belözoğlu: Evet, istediğim zaman istediğim kişiye ulaşabiliyorumMahkeme Başkanı: Para yatırdığınıza Hakan Ateş'i aradınız mı?Emre Belözoğlu: Ben o an buna gerek görmedim. Ne zaman çağırırsanız gelirim. Şikayetçiyim.Belözoğlu, bir avukatın ‘Seçil Erzan fonda Fatih Terim'in olduğunu söyledi mi? Söylediyse bunu Fatih Terim'e sordunuz mu?' sorusuna ise “Söyledi ama ben Fatih hocayı aramadım” yanıtını verdi ve ekledi:“Seçil Erzan'ın bana verdiği dekontlara güvendiğim için kimseyi aramadım. Seçil Erzan'a ulaşamadığımız için müfettişleri aradım.”Bir avukatın ‘Olaydan sonra Fatih Terim ve Arda Turan ile bankaya gittiniz mi?' sorusuna ise Belözoğlu, “Fatih Hoca bizim büyüğümüzdü. Fatih Terim'le bu fon olayına dair görüşmedim. Bize hamilik yaptı. Bu fona “Fatih Terim fonu” denilmesine burada tanık oldum” şeklinde cevap verdi.