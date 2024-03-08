İzmir'de iki saatlik grev bilançosu: Yollarda trafik, duraklarda kuyruk!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile büyükşehir belediyesine bağlı işyerlerinde örgütlü Belediye İş Sendikası arasında 8 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesinde işveren çalışanlar için yüzde 30’luk maaş artışı teklif edince sendikanın yanıtı sert oldu. Hafta başında yarım gün iş bırakan Belediye İş Sendikası, bu sabah 2 saatlik ikinci bir iş bırakma eylemine daha imza attı. Eyleme, kadrosu İZULAŞ’ta bulunan 250 otobüs şoförü de kontak kapatıp destek verdi. Her gün trafiğe çıksan 1500 otobüsten 250’sinin seferden çekilmesi kent içi trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe gitmek için durakta otobüs bekleyen vatandaşlar yığılmalara neden oldu. Sendikadan yapılan açıklamada İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusunun emekçiler değil işçinin haklı taleplerine kayıtsız kalan belediye yönetimi olduğuna dikkat çekildi. Sendika, büyükşehir belediyesinin tavrında ısrar etmesi durumunda eylemlerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile işveren adına görüşmeleri yürüten SODEM-SEN arasında Ocak ayından bu yana devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi yeni dönem için işçilere yüzde 30'luk maaş artışı teklif etti. Oranı yetersiz bulan sendikanın yanıtı sert oldu.Önceki gün yarım gün iş bırakan Belediye İş Sendikası bugün sabah ikinci iş bırakma eylemine imza attı. Belediye İş'te örgütlü 6 bin işçi sabah iki saat süreyle iş bıraktı. İş bırakma eylemine İZULAŞ çatısı altında görev yapan 250 otobüs şoförü de destek verdi. Kontak kapatan şoförler seferlere çıkmadı.Trafiğe çıkan otobüs sayısındaki azalma kent içi toplu ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına akın eden İzmirliler otobüslerin geç gelmesi ya da yetersiz kaması nedeniyle zor anlar yaşadı.Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 No'lu Şubeler yaptıkları ortak basın açıklamasında 8 bin emekçiyi etkileyen toplu iş sözleşme görüşmelerinin, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi karşısında uyuşmazlıkla sonuçlandığına dikkat çekildi.Belediye İş Sendikasına üye işçilerin 05 Mart 2024 Salı günü 'artık bıçak kemiğe dayandı' diyerek yarım gün iş bıraktığını hatırlatan sendika, işverenin duyarsız ve uzlaşmaz tavrının 'toplu sözleşme ne zaman sonuçlanacak' kaygısı taşıyan işçileri greve sürüklediğini belirtti.Büyükşehir, İZSU, IZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanı binlerce emekçinin, işverenin komik zam teklifi ve duyarsız tavrının neden olduğu moral bozukluğu sebebiyle 8 Mart 2024 Cuma günü 2 saat süreyle iş bıraktığını belirten sendika: 'Belediye yönetimi ve ilgili çevrelerin emekçilerin geçim derdine duyarsızlığı devam ettiği takdirde, önümüzdeki hafta içinde Büyükşehir, İZSU, IZDOĞA, IZBETON ve İZULAŞ çalışan binlerce emekçi, anayasal demokratik haklarını kullanarak, tüm işyerlerinde protestolarını artırarak devam edeceklerdir. Emekçiler, yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu değildir. Bu nedenle, toplu iş sözleşme sürecinde İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusu da geçim derdindeki emekçiler değil, onların sesini duymayanlar olacaktır. Belediye emekçileri seçim değil, geçim derdindedir. İnsanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz.' dedi.