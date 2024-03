ABD Başkanı Biden'den Gazze itirafı: 30 bin öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısından 'İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı' diyerek bahsetti ve 'İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu' savundu.Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, 'Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu.30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı.' şeklinde konuştu.Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:'Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır.İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır.İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz.' Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.FİLİSTİN DESTEKÇİSİ GÖSTERİCİLER BİDEN'IN KONVOYUNUN YOLUNU KESTİABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı. Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.