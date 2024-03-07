  • USD: 31,66 - 31,72
  • EURO: 34,42 - 34,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Korku dolu anlar: Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev yanarak küle döndü.

Ekleme: 7.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 7.03.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Korku dolu anlar: Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü!Alınan bilgilere göre olay, Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde meydana geldi.

Korku dolu anlar: Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü!

YILDIRIM DÜŞTÜ
Sabaha karşı Nesim Baytar isimli şahsın evine yağışla birlikte yıldırım düştü.

pKorku dolu anlar: Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü!

Yıldırım sesi ve yanık kokusuyla uyanan Baytar, aile fertlerini kısa sürede evden çıkartırken, ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Korku dolu anlar: Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü!

EV TAMAMEN YANDI!
Ev sahibi Nesim Baytar, yıldırım düşmesiyle birlikte evin salonunda yanık korkusunu fark ettiğini belirterek, “Ailemi abimin evine götürdüm. Havanın yağışlı olması nedeniyle hiçbir müdahale edilmedi ve evim komple yanarak külle döndü” ifadelerini kullandı.