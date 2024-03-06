Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e Odesa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi’nin Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan konferanstan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Odesa’ya gitti. Miçotakis’in konvoyunun 150 metre uzaklığına balistik füze ateşlendiği duyuruldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi’nin Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan konferanstan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Odesa’ya gitti. Miçotakis’in konvoyunun 150 metre uzaklığına balistik füze ateşlendiği duyuruldu.Yunan basını, Miçotakis'in konvoyunun sadece 150 metre uzağının balistik füze ile vurulduğunu duyurdu.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi'nin Romanya'nın başkentinde düzenlenecek iki günlük konferansından önce Odessa'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi planlanan Miçotakis'in konvoyunun 150 metre uzaklığında bir patlama meydana geldi.Patlamanın Rusların Odesa'ya ateşlediği bir balistik füzeden kaynaklandığı bildirildi.