ABD ile stratejik mekanizma toplantısında kritik gündem

ABD'li yetkililer, 'Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz' dedi. Yetkililer 'ABD'nin Türkiye'ye LNG ihracatını artırması, Türkiye'nin küçük modüler reaktör geliştirmesi, yatırım konularını ele alacağız' ifadelerini kullandı. PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ve PKK'nın terörist faaliyetleriyle mücadele konusunu son derece önemsediklerini dile getiren yetkililer, toplantıda Suriye'deki ikili meselelerin de gündemde olacağını kaydetti.ABD'li kaynaklar Türkiye-ABD stratejik mekanizma toplantısına ilişkin şunları söyledi:Ortak menfaatlerimiz açısından pozitif bir stratejik gündemimiz olması son derece önemli.İyi değerlendirip daha fazla katkı sunmamız gerekiyor. Yüksek düzeyli son toplantı geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleşti. Terörle mücadele, savunma, ekonomi için bir grup ve diğer stratejik konulara için çalışma grupları olacak. Ukrayna, Rusya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, Suriye, İsrail, Gazze ve diğer konuları ele alacağız. Bu mekanizmayı politikalarımızdaki farklıları yönetmek için kullanıyoruz. Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz. Zor konularda konuşmayı sürdüreceğiz.Enerji ve iklim konusunda bir oturum yapılacak. İki ülke arasında yakın dönemde neler yapılabileceği ele alınacak. ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğal gaz LNG ihracatını artırması konuşulacak.Türkiye'nin nükleer teknoloji geliştirmesi, küçük modüler reaktör geliştirmesi hususu ve diğer nükleer alanlarda işbirliği ve yatırım konularını ele alacağız.Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz. Rus dışı gaz ihracatının arttırılması dahil. Enerji işbirliği konusunda önemli bir potansiyel var. Önümüzdeki haftalarda enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız. Bu özel bir ikili mekanizma.Türk makamlarla, ihracat ve kontrollerine ilişkin endişelerimiz hakkında devam eden bir diyalogumuz var. Odalarla, şirketlerle bizim ihracat konusundaki uygulamalar hakkında eğitim oturumları yapıyoruz. Bu konuların ele alınacak bir başka alan olmasını bekliyoruz.Ekonomi konularının ele alınması, İkili ilişkiler açısından önemli. Ticari ilişkimiz ekonomik işbirliğimizin ilişkimizin önemli bir dayanağı olarak görünüyor.ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı. Enerji, ticaret ekonomik işbirliği ve diğer hususları ele almak açısından, Afrika, Orta Asya gibi başka bölgelere bu işbirliğinin yayılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Çin'in bu bölgelerdeki aktivitelerinin dengelenmesi konusunda.Türk muhataplarımızla son derece yüksek düzeyli diyaloğumuz var. Mekanizma kapsamında yapıcı ve gelecek odaklı diyaloglar kurulmasını bekliyoruz. Terörle mücadele konularının diplomatik boyutu ile ele alınmasını bekliyoruz.Türkiye terörle mücadelede ABD için önemli bir müttefik. Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmekte kararlıyız. PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. PKK'nın terörist faaliyetlerle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Birbirimizin pozisyonunu iyi anlıyoruz. Zor bir konu olsa da bu hava ile konuya yaklaşıyoruz. Birbirimizin pozisyonlarını anlamaya yönelik yapıcı bir çabamız var. Türkiye'nin PKK'a karşı kendini müdafaa etmesine yönelik pozisyonunu anlıyoruz.F-16'lar konusuna bakarsak bir fırsat anı yarattık. Çok geniş alandaki ilişkileri yeniden canlandırıyoruz. Müttefikler olarak hangi noktaya gelmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki müttefiklik çok önemli. Buradaki fırsatı görüp daha olumlu bir ajandaya çevirmek için kullanacağız. F-16 anlaşması müşterek hareket edilebilirlik ve NATO'nun güçlenmesi açısından önemli. Kolektif güvenlik açısından daha büyük bir kapasite sağlıyor.Birçok Türk öğrenci ABD'de eğitim görüyor, 2 yıldır artış var. Daha da artırmak istiyoruz.Fullbright vakfının 75. Yılı. Akademik değişim programları devam ediyor. 6 bin 500'den fazla kişiye destek verildi.Kültürel varlıkların korunması anlaşması iki ülkeye de inisiyatif sağlıyor. Kaçakçılıkla mücadele işbirliği anlamında önem taşıyor. 2021'den bu yana ABD Türkiye'ye ait 79 eseri iade etti. Buna benzer temaslar sürüyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 62 milyon dolar.