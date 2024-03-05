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ABD’de otoyola küçük uçak düştü: 5 ölü

Metropolitan Nashville Polis Departmanı (MNPD), dün akşam saatlerinde Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Charlotte Pike otoyolunda küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Ekleme: 5.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 5.03.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
ABD’de otoyola küçük uçak düştü: 5 ölü
Metropolitan Nashville Polis Departmanı (MNPD), dün akşam saatlerinde Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Charlotte Pike otoyolunda küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

MNPD'den yapılan açıklamada, 'Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor' denildi.

MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

ABD’de otoyola küçük uçak düştü: 5 ölü