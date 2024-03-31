Türkiye sandık başına gitti: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. Saat 17.00 itibariyle tüm illerde sandıklar kapandı.Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına yöresel kıyafetlerle gitti.Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlkokulu'nda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla oylarını kullandı.Kırklareli'nde de vatandaşlar okullarda çocuklarıyla oylarını kullandı.İzmir'de bir vatandaş oyunu ikiz kızlarıyla beraber kullandı.Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.Tekirdağ'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.Trabzon'da oy kullanmaya giden kadınlar, Çepni kültürünün devamı olan ve el dokumasıyla yapılan yöresel ağasar elbiseleriyle oy kullandı.İzmir'de bazı vatandaşlar oy kullanmaya evcil hayvanlarıyla geldi.Mersin'de, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Seçimlerde oylarını kullanacakları okullarda kendileri için belirlenen sandıkların bulunduğu sınıflara giden vatandaşlar oylarını kullandı.Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti...